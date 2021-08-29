Равшан Назаров: Инициативы Казахстана - основа создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Инициативы Казахстана являются основой создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Такое мнение в преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал известный узбекский эксперт, кавалер медали «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана», кандидат философских наук Равшан Назаров.

- Равшан Ринатович, мы беседуем накануне Международного дня действий против ядерных испытаний. Давайте вспомним, как и с чего начиналось глобальное антиядерное движение?

- Начиная с 1949 года день 29 августа ассоциировался с началом ядерной эры для региона Центральной Азии, т.к. именно в этот день на Семипалатинском испытательном полигоне был произведен первый в регионе атомный взрыв. Ровно 40 лет (до 1989 г.) он использовался по прямому назначению, за это время было осуществлено 468 известных испытаний, в т.ч. наземных, подземных, воздушных, и некоторое количество сверхсекретных. Самое последнее испытание ядерного оружия состоялось на полигоне 19 октября 1989 года. С этого года функционировало Международное движение «Невада – Семипалатинск» во главе с Олжасом Сулейменовым, которое получило большую поддержку во многих странах мира.

29 августа 1991 года ровно через 42 года после открытия этого одного из крупнейших в мире ядерных полигонов, Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев своим Президентским Указом закрыл этот полигон. Также глубоко символично, что по инициативе уважаемого Елбасы именно День закрытия Семипалатинского ядерного полигона – 29 августа, специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году стал Международным днем действий против ядерных испытаний.

- Закрытие полигона, с одной стороны, поставило точку в проведении ядерных испытаний, но, с другой стороны, требовалось закрепление достигнутого успеха на мировом уровне. Расскажите о дальнейшем продвижении антиядерных инициатив.

- В 1992 году независимая Республика Казахстан подписала Лиссабонский протокол к Первому Договору о стратегических наступательных вооружениях (Договор СНВ-1). В данном документе были обозначены обязательства Казахстана по нераспространению ядерного оружия как в регионе Центральной Азии, так и за его пределами.

18 декабря 1992 года по инициативе Н.А. Назарбаева был принят Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», который получил большую социальную поддержку и стал основой для принятия аналогичных законов в других странах.

В декабре 1993 года Семипалатинский полигон был расформирован. В том же году Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В 1994 году был завершён вывод с территории Казахстана всех видов и типов ядерного оружия. В декабре этого же года всеми ядерными державами мира был подписан Меморандум о гарантиях безопасности Республики Казахстан.

В 1996 году Президент Н.А. Назарбаев от имени Республики Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

9 декабря 1997 г. по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную Резолюцию, согласно которой была организована система оказания международной помощи тем регионам Казахстана, которые более всего пострадали от последствий ядерных испытаний. В этом же году 28 февраля были приняты Алматинская Декларация глав центральноазиатских государств, Ташкентское Заявление министров иностранных дел пяти государств региона (15 сентября 1997 г.), которые также заложили серьёзную основу для согласованной антиядерной политики в регионе Центральной Азии.

9 июля 1998 г. было принято Бишкекское Коммюнике Консультативной встречи экспертов центральноазиатских стран, государств, обладающих ядерным оружием, и ООН.

В 2000 г. были ликвидированы последние штольни, ранее использовавшиеся для подземных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Отдельно следует отметить, что благодаря инициативам Первого Президента Республики Казахстан, страна является одной из трёх стран мира, которые добровольно отказались от ядерного оружия.

Таким образом, в 1997-2006 гг. был принят целый комплекс международных документов, посвященных теме «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии».

Наконец, 6 сентября 2006 г. в Семипалатинске всеми государствами региона был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, который вступил в силу 21 марта 2009 г.

- Равшан Ринатович, расскажите об особенностях данного Договора и его роли для стран Центральной Азии, а также мирового антиядерного движения в целом?

Во-первых, Договор является первым многосторонним соглашением в военно-политической области, который реально объединяет все пять государств Центральной Азии.

Во-вторых, данная безъядерная зона создана в регионе, граничащим с двумя ядерными державами - Россией и Китаем. Кроме того, к региону близко расположены такие ядерные государства как Индия и Пакистан, а также Иран, который обладает всеми потенциальными возможностями для производства ядерного оружия.

В-третьих, среди членов безъядерной зоны в ЦА находится Казахстан, а это государство, которое в 1991 г. обладало четвертым по мощности арсеналом ядерного оружия в мире. И окажись у власти в республике менее опытный, мене мудрый и менее дальновидный политик, чем Н.А. Назарбаев – неизвестно, какова была бы судьба казахстанских ядерных арсеналов и всего региона в целом.

В-четвертых, наряду с основными обязательствами, данный Договор впервые в международном праве включил для каждого из государств-участников соглашения обязательства, согласно которым они должны выполнять требования, которые были закреплены в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), Соглашении о применении гарантий МАГАТЭ и Дополнительном протоколе МАГАТЭ (1997).

В-пятых, каждая Сторона приняла на себя обязательства способствовать любым усилиям по экологической реабилитации территорий, пострадавших в результате ядерных взрывов.

И тот факт, что уже достаточно долго государства и народы Центральной Азии живут в регионе, свободном от производства, хранения и испытаний ядерного оружия – в этом велика заслуга Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

- Спасибо за интервью!