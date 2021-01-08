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Равный доступ политических партий к СМИ обеспечивался – ЦИК РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
8 Января 2021, 19:48
Равный доступ политических партий к СМИ обеспечивался – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период предвыборной агитации равный доступ политических партий к средствам массовой информации обеспечивался. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с календарным планом, предвыборная агитация началась 10 декабря 2020 года в 18:00 часов. Сегодня, в 00:00 часов агитационно-пропагандистская работа завершается. Соответственно, завтра – день тишины. В связи с окончанием этапа агитации, позвольте подвести основные итоги», – сказала А.Щегорцова.

По ее словам, СМИ, которые планировали размещать агитационные материалы политических партий, в установленные законодательством сроки опубликовали сведения о размере оплаты, порядке предоставления эфира и печатной площади. Эти сведения были направлены в Центральную избирательную комиссию.

В целом, в Центризбирком поступило 216 информационных сообщений от средств массовой информации. Из этого числа 41 приходится на электронные СМИ, 84 - на печатные, и 91 - на интернет-ресурсы. По информации СМИ и политических партий, предвыборная деятельность кандидатов в депутаты Мажилиса была проведена на 10 телеканалах, 8 радиостанциях, 22 интернет-ресурсах и в 19 печатных СМИ. В частности, на 10 республиканских телеканалах зафиксировано 2582 выхода агитационных роликов партий, 1217 агитационных аудиороликов вышли в эфире 8 радиостанций. На 22 интернет-ресурсах в виде статей и интернет-баннеров были размещены 199 материалов. В 19 республиканских и региональных печатных СМИ были опубликованы 152 агитационных материала в формате статей и информационных модулей. Также в рамках агитационной работы были выставлены 2296 наружных баннеров политических партий в виде графических LED-экранов, наружных баннеров, а также в виде билбордов.

А.Щегорцова отметила, что, в целом, равный доступ политических партий к средствам массовой информации обеспечивался.


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