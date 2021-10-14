Равный доступ к мерам господдержки намерены обеспечить для бизнеса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости обеспечения равного условия доступа для частного и государственного бизнеса рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важный аспект – обеспечение равного доступа к мерам государственной поддержки. На сегодняшний день идет персонализация господдержки. Принимаются и ратифицируются индивидуальные соглашения, в том числе с иностранными инвесторами, предусматривающие персональный пакет преференций – от кредитования, субсидирования до выделения инфраструктуры. Все это искажение конкуренции на внутреннем рынке, с дальнейшей перспективой его монополизации», - сказал первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в ходе круглого стола в Мажилисе.

Как показал анализ субсидирования в сфере АПК, где в основном применяются экономически неэффективные субсидии на удешевление стоимости продукции, формируется замкнутый, не меняющийся годами круг получателей субсидии, требования к которым завышаются в интересах крупного бизнеса.

«В рамках рассматриваемого сейчас законопроекта по конкуренции разработаны конкурентные принципы и запрещаемые практики при оказании мер господдержки. Это позволит нам в будущем при введении новых мер и правил господдержки ориентировать механизм в сторону новых участников рынков, МСБ и на товарные рынки с неразвитой конкуренцией, обеспечить равные условия доступа, как для частного, так и государственного бизнеса», - сказал первый заместитель председателя АЗРК.

По словам Рустама Ахметова, очень чувствительным при обсуждении законопроекта по вопросам развития конкуренции также стал вопрос развития рынков цифровых услуг.

«Здесь мы далеки от намерений вводить какие-либо нормы, регулирующие деятельность участников рынков. Это динамично развивающиеся рынки и желание регулировать лишь создаст препятствия для их развития.

На основе опыта зарубежных стран мы предлагаем создать правовую возможность защиты интересов отечественных производителей, в том числе цифровых услуг, в отношениях с зарубежными цифровыми платформами.

Для этого необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков, что позволит идентифицировать рынки цифровых услуг и применять уже действующие запреты на злоупотребления доминирующим, монопольным положением в отношении зарубежных цифровых платформ», - пояснил Рустам Ахметов.