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Равнение на ветерана: сотрудники ДЧС поздравили труженика тыла в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Мая 2021, 16:46
Равнение на ветерана: сотрудники ДЧС поздравили труженика тыла в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Победы сотрудники Отдела по Осакаровского района и пожарной части №17 посетили труженика тыла в Великой Отечественной войне и ветерана службы Василия Андреевича Хижняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Великую Отечественную Войну Василий Андреевич встретил будучи ещё совсем мальчишкой. Взрослых мужчин в деревне практически не было, всех забрали на фронт для защиты Родины. С первых же дней войны начал работу в колхозе Дорогеевка Зерендинского района. Тогда 10-летнему пареньку доверили повозку из двух быков, на которой они с такими же мальчишками, сеяли, пахали, боронили и получали за это 1 трудодень, который был приравнен к 200 граммам зерна.

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В 1943 году ему доверили возить на быках зерно из-под комбайнов. Как говорит Василий Андреевич, это было особое доверие за честный труд. Работа начиналась с рассветом и заканчивалась глубокой ночью. Домой не ходили, спали на сене в балаганах, не было никакой обуви, вместо этого научились шить посталы из бычьей шкуры, которые от солнца нагревались и больно сжимали ноги, но без них было не обойтись.

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Как рассказывает Василий Андреевич, многие из-за недосыпания теряли сознание прямо на работе. Долгожданный День Победы также встретили на работе. За труд был награждён медалью «За доблестный труд», а потом зачислен в качестве ветерана труда.

Послевоенные годы работал в строительстве и сельском хозяйстве в качестве механизатора, а также разнорабочего.

В пожарную охрану пришёл работать в 1978 году, где отработал более 12 лет до самой пенсии, награждён нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

В октябре ветерану исполнится 90 лет, но он по прежнему не сидит на месте, а продолжает трудиться у себя на огороде, все дела по двору делает сам. В день, как говорит Василий Андреевич, может прошагать 2-3 км, а в летнее время на велосипеде проезжает не один десяток километров. Не забывает и всегда готов поделиться опытом с молодыми сотрудниками.

Ветеран советует молодому поколению проявлять стойкость, терпение и больше трудиться, приводя народную пословицу: «Терпение и труд все перетрут». Также призвал молодежь любить Родину, проявлять ответственность за свою семью и беречь все добрые традиции нашего народа.

Василий Андреевич пожелал плодотворной работы во имя спасения жизни людей и, как ветеран органов ЧС, «сухих рукавов».


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