Раушан Сарсембаева: почему многодетные мамы не идут на бесплатное обучение профессиям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» поделилась своим мнением относительно госпрограмм для поддержки многодетных и малоимущих матерей.

По ее словам, в Ассоциации стартовала республиканская программа «Жәрдем» для многодетных матерей, но в силу разных обстоятельств многодетные матери не очень активно принимают в ней участие.

«Мы предоставляем бесплатное обучение профессиям, востребованным на рынке труда: повара, пекаря, бьюти-специалиста, швеи. В Алматы мы предоставили 120 мест через центр «Бакытты отбасы», где мы женщин обучаем на рабочем месте и там же их трудоустраиваем. К сожалению, у нас нет записи до сих пор, нет людей, которые хотели бы прийти. Сами многодетные мамы ссылаются на различные трудности, что им негде оставить детей, что у них нет времени на это. В Нур-Султане мы обучили двух поваров и двух швей. Мы им предоставляем конкурентоспособные места, чтобы они могли обучиться у персонала и могли там уже устроиться работать. Желающих записаться на обучение профессии швеи было 16 человек, подтвердили потом 8, а приехали на обучение 2 человека. Мы готовы обучать бизнесу, мы готовы их бесплатно трудоустроить. У нас потребность только по Алматы 120 мест от членов ассоциации, но, к сожалению, они мало реагируют на это», - рассказала спикер.

В то же время она высказалась и об адресной социальной помощи (АСП) для казахстанских семей. Как отметила Раушан Сарсембаева, из-за того, что «АСП привязана к доходу общих членов семьи – это порождает иждивенческие настроения, женщине легче не работать, а получать свои выплаты».

«Многодетные матери готовы получать АСП, но так как это привязано к доходу семьи, то женщины увольняются оттуда, где работали, потому, что если женщина работала где-то и получала 90 тысяч на четверых детей, то столько же у нее АСП - легче сидеть дома. Они разводятся с мужьями, потому, что его доход, какой-бы он ни был, отражается. Привязка АСП к доходам привело к негативным последствиям, которые мы сейчас видим. АСП усилила иждивенческое настроение. Женщина и хотела бы пойти работать, но ей легче получать АСП. Нужно, в первую очередь, госструктурам отменить привязку АСП к доходу семьи. Мы просто не можем набрать людей на обучение, на трудоустройство – они боятся последствий», - подчеркнула она.

Напомним, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев во время встречи с многодетными матерями вновь подчеркнул, что эту помощь должны получать действительно нуждающиеся дети и семьи.

В одном Алматы были приостановлены выплаты свыше 1300 многодетным семьям, было выявлено, что почти 83 млн тенге в месяц выплачивались неправильно.