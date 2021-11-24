Ратификацию Соглашения по созданию и применению стандартных образцов одобрил Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов» на пленарном заседании палаты, ратификация данного соглашения позволит признавать разработанные в Казахстане стандартные образцы без проведения дополнительных процедур по испытаниям

в странах - участниках соглашения.

«К примеру, Республика Казахстан выпускает стандартный образец, проводит испытания и утверждает тип, а остальные страны-участники соглашения признают результаты экспертизы технической документации без проведения дополнительных испытаний», - пояснил Бахыт Султанов.

По данным ведомства, всего в РК 16 организаций по производству стандартных образцов, это такие предприятия как, РГП «КазСтандарт», ДГП «ВНИИЦветмет», РГП «Национальный ядерный центр», ТОО «Центргеоаналит», АО «Ульбинский металлургический завод».

Таким образом, ратификация данного соглашения, имеющего межгосударственный статус, повысит доверие к результатам измерений в области метрологии и обеспечит качество и безопасность продукции.

Межгосударственные стандартные образцы востребованы и широко применяются в различных сферах экономики.

В национальном реестре зарегистрировано 634 стандартных образца. Из них, 337 стандартных образца внесено в Реестр межгосударственных стандартных образцов.

«Хотел бы отметить, что в этом году наш Институт стандартизации и метрологии разработал 163 стандартных образца, которые включены в Реестр межгосударственных стандартных образцов», - добавил Бахыт Султанов.



