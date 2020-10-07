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Ратификацию соглашения о миграции между Казахстаном и Кыргызстаном рассмотрят в Мажилисе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Октября 2020, 11:03
Ратификацию соглашения о миграции между Казахстаном и Кыргызстаном рассмотрят в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе рассмотрят ратификацию соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном, предусматривающего регулирование миграционных процессов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции подписано 27 ноября 2019 года в городе Бишкек. Соглашение предусматривает регулирование миграционных процессов, пресечение фактов двойного гражданства, организацию борьбы с незаконной миграцией. Ратификация соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества двух стран в сфере миграции», - сказал председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Канат Мусин на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

По его словам, комитет готов принять данный законопроект в работу и подготовить заключение по нему до 25 мая 2022 года.


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