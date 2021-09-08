Ратифицировать Конвенцию МОТ по установлению минимальной зарплаты просят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран» просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, мажилисмен Ерлан Смайлов отметил необходимость скорейшей ратификации Конвенции Международной организации труда №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран», принятой в 1970 году.

«Эта Конвенция закладывает систему защиты наемных работников от неоправданно низкой заработной платы, кроме того, содержит предложения о процедуре установления минимальной заработной платы», - сказал Ерлан Смайлов.

Было отмечено, что статья 3 данной конвенции гласит, что при определении уровня МЗП должны учитываться потребности не только самих работников, но и их семей, также должны быть приняты в расчет общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп.

«Помимо этого, в работе по определению уровня МЗП должны присутствовать экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости. Здесь есть два варианта расчетов. Один вариант – брать за основу расчетов достаточную потребительскую корзину. Говоря просто, в этом варианте, считая размер МЗП, министерства будут брать в расчет не только свои планы, но и нужды людей, и тогда мы можем получить совсем другую сумму – ближе к реальности. Например, наш отечественный Институт исследований современного общества провел социологический опрос и выявил, что на потребности одного человека в Казахстане необходимо 89 318 тенге в месяц. (Что ближе к тому размеру МЗП, к которому призывала Народная партия Казахстана). Второй вариант – при расчетах МЗП использовать Индекс Кейтца (англ. Kaitz index). Это экономический показатель, который представляет отношение установленной законом минимальной заработной платы к усреднённой (медианной) заработной плате», - пояснил Ерлан Смайлов.

Депутат добавил, что Международный валютный фонд предлагает считать средним значение индекса Кейтца для стран ЕС на уровне 60%, и в большинстве стран Евросоюза индекс имеет такое значение. Более низкий показатель свидетельствует о занижении официального минимального уровня оплаты труда по сравнению со средней заработной платой (а занижение это чревато, в том числе, малыми пенсионными отчислениями).

По рекомендациям Международной организации труда, Индекс Кейтца должен составлять 50%. С 1 января 2021 года в России методика расчёта минимальной заработной платы изменилась – теперь она не может быть ниже 42% от медианной заработной платы, что в течение нескольких лет переходного периода должно вывести для России индекс Кейтца на уровень 42%. В Казахстане до 1 сентября текущего года индекс Кейтца составлял 30% (с обновленным показателем достигнем 42%, но как надолго и насколько устойчиво, неизвестно).

«Все это может быть учтено и проработано в рамках ратификации и исполнения 131-й конвенции МОТ. Это необходимый шаг и это понимают профсоюзы и объединения работодателей», - резюмировал Ерлан Смайлов.