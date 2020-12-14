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Расул Жумалы о грядущих выборах: Нам предстоит интересный и важный этап

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Декабря 2020, 13:55
Расул Жумалы о грядущих выборах: Нам предстоит интересный и важный этап

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Известный политолог Расул Жумалы прокомментировал предстоящие выборы в Парламент РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К слову, сегодня в столице состоялась экспертная встреча «Выборы-2021: новый этап политической модернизации», организованная Институтом евразийской интеграции. Цель мероприятия – экспертное обсуждение особенностей и роли выборов в Мажилис Парламента, анализ стратегий политических партий, выработка позиций и предложений по повышению политической культуры граждан страны», - сказал Расул Жумалы на экспертном обсуждении по выборной тематике.

По его словам, сейчас мы все находимся на пороге интересного и важного этапа.

«До выборов осталось меньше месяца. В этих выборах есть много новшеств. Мы наблюдаем сохранение старых традиций, в том числе повторение негативных переживаний. Что касается нововведений, то выборы проходят много лет спустя в установленный законом период. Я думаю, что это хорошая новость. До этого все президентские или парламентские выборы проходили вне очереди, по разным причинам. В то же время менялись сроки выборов, которые сопровождались кризисом и продвижением масштабных проектов. Я думаю, что этот фактор-показатель цивилизованности, способности государства уважать свои законы», - отметил он.

«То, что Парламент вводит понятие «оппозиции» - это то, что нужно нашей стране. Насколько сейчас партии на политическом поле выражают интересы, недовольство всего общества? На эту тему можно вести дискуссию. На мой взгляд, очень важно, чтобы в ближайшее время появились новые политические игроки, группы. Органы власти должны предоставить им максимум возможностей», - заключил Р. Жумалы.


Выборы   Политические партии   Политические реформы   Общество   Выборы-2021  
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