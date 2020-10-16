Расул Медетов: Консультативно-совещательные органы – генераторы антикоррупционных инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Консультативно-совещательные органы из числа представителей общественности являются основными генераторами антикоррупционных инициатив. Об этом сообщил на онлайн-брифинге директор Департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции РК Расул Медетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свете построения гражданского общества путем сокращения дистанции между обществом и государством, максимальной открытости госаппарата перед населением, важную роль приобрел впервые созданный в начале этого года Общественный совет при Агентстве. Совет сформирован из авторитетных и уважаемых общественных деятелей, обладающих большим профессиональным и жизненным опытом. Членами Совета также дана экспертная оценка разработанным Агентством НПА, в том числе: по вопросам проведения научной антикоррупционной экспертизы; назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в антикоррупционной службе; правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков», – сказал Р.Медетов.

По его словам, Агентство сегодня признано обществом, как наиболее открытый госорган, обеспечивающий конструктивной диалог с населением в рамках реализации провозглашенной Главой государства концепции «Слышащего государства».

«Синергия усилий общественности и Антикора была услышана и замечена на самом высоком уровне, в результате чего Главой государства поддержана инициатива о разработке и принятии Закона «Об общественном контроле». С его принятием начнется новый этап качественных социально-экономических изменений за счет прозрачности, подконтрольности, подотчетности государства обществу», – сказал Р.Медет.

Директор департамента также отметил, что Агентство активно ведет комплексную работу по обеспечению открытости и прозрачности государственных органов. На сегодняшний день созданные при Агентстве консультативно-совещательные органы из числа представителей общественности являются основными генераторами антикоррупционных инициатив. К числу этих инициатив относится «Интерактивная карта открытых бюджетов» – проект, направленный на общественное участие в управлении государством посредством обеспечения доступа граждан к процессу формирования и расходования бюджета.