Растут поступления в бюджет Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года в бюджет Акмолинской области поступило 195 млрд тенге, что на 36 миллиардов больше по сравнению с 2018 годом. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Акмолинской области.

Как отметили в ведомстве, за 5 лет динамика налоговых поступлений в государственных бюджет увеличилась более чем в 2 раза (с 83 до 195 миллиардов тенге), а также в прошлом году дополнительно поступило в бюджет 16 млрд 85 млн тенге, эти показатели достигнуты в результате совершенствования налогового и таможенного администрирования, а также внедрения цифровых технологий.

«Одним из таких внедрений стала информационная система «АСТАНА-1», которая позволила сократить время таможенного оформления и финансовые издержки бизнеса, снизив тем самым административные барьеры и оптимизируя таможенные процедуры. Теперь для участника внешнеэкономической деятельности время на обработку и выпуск деклараций по «зеленому коридору» составляет менее одной минуты, тогда как ранее на подобные процедуры уходило более 45 минут. Это сокращение послужило увеличению внешнеторгового оборота региона, положительному сальдо в 1 млрд долларов США, в т.ч. импорт – 376 млн долларов США, экспорт – 624 млн долларов США», - рассказали в ведомстве.

Как было добавлено, в прошлом году оказано более 800 тысяч государственных услуг, из которых 92 % в электронном формате. Среднее время обслуживания налогоплательщика при оказании государственной услуги составляет 3-4 минуты, что помогает избежать волокиты и бюрократизма и повышает степень удовлетворенности граждан .



