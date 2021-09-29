Растущее число штаммов говорит о необходимости вакцинации против COVID-19 - Жанна Огрищенкова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличивающееся количество штаммов — это еще одна причина, по которой необходимо пройти вакцинацию против COVID-19. Чем быстрее люди будут вакцинированы, тем меньше шансов, что у вируса появится новая мутация. Такое мнение выразила главный координатор медицинских программ департамента компании «Inter-Group-Medicon», кандидат медицинских наук (Чешская Республика) Жанна Огрищенкова.

Как отмечает чешский медицинский специалист, мировая пандемия, захлестнувшая в буквальном смысле все сферы жизнедеятельности, конечно же, не обошла стороной и Чешскую Республику - экономика, малый и средний бизнес сильно пострадали от мощной волны финансового кризиса, вызванного стремительным распространением коронавирусной инфекции. Прошлогоднюю, первую волну Чехия пережила относительно спокойно, без особых последствий для экономики, однако повторный удар оказался намного сильнее и ощутимее.

На сегодня, Чехия занимает 25 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире, в республике обнаружили 1,6 миллиона случаев инфицирования, 29343 человека умерли от осложнений заболевания, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. По данным же Министерства здравоохранения Чехии, более 5 миллионов человек на сегодняшний день получили одну дозу вакцины, более 5,5 миллиона — уже получили обе дозы. То есть, в стране уже 65 % населения полностью привиты от COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться, дневной уровень заболеваемости вернулся к показателям сентября, и уже с 27 сентября в республике смягчают карантин.

Безусловно, все это говорит о том, что вакцинирование людей крайне необходимо, и не только потому, что преимущества для вакцинированных расширены. Чешская Республика и, как видим, в целом страны Европейского Союза таким образом смогли привлечь к вакцинации людей, у которых есть опасения и сомнения по поводу прививки.

«В системе здравоохранения я лично работаю более 15 лет, видела немало случаев за последние годы в период пандемии, насколько эффективна и успешна вакцина против коронавирусной инфекции, не вдаваясь в подробности каждого случая, скажу, что сегодня миллионы чехов успешно прошли вакцинацию против COVID-19, это спасло жизни, помогло людям не заразиться и подарило целому миру надежду на преодоление затянувшейся пандемии. Вывод довольно прост - вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и конечно же летального исхода. Меня лично, как врача со стажем, искренне радует, что в Казахстане смогли разработать и ввести в успешное действие свою собственную вакцину «QazVac», это величайшее достижение в области мировой медицины. Далеко не все страны имеют возможность элементарно получить вакцину против коронавируса, не говоря уже о создании собственной, Казахстан это сделал», - резюмировала Жанна Огрищенкова.

Далее, чешский специалист отметила, что сегодня, насколько известно, казахстанская сторона успешно ведет переговоры с представителями Всемирной Организации здравоохранения, в свою очередь Организация подтвердила готовность оказать содействие Казахстану в регистрации казахстанской вакцины «QazVac», для чего планируется направление миссии в страну. Предварительные исследования показывают, что вакцина эффективна против появляющихся штаммов коронавируса. Поскольку вакцины по факту очень эффективны, они могут обеспечить существенную защиту, даже если они не сработают так же хорошо против нового штамма. Увеличивающееся количество штаммов — это еще одна причина, по которой необходимо пройти вакцинацию против COVID-19 сразу, как только будет возможным. Чем быстрее люди будут вакцинированы, тем меньше шансов, что у вируса появится новая мутация.