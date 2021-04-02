Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Растлитель малолетних из Аксу будет сидеть пожизненно

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Апреля 2021, 21:39
Растлитель малолетних из Аксу будет сидеть пожизненно

АКСУ. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области оставили без изменений приговор педофилу из Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда от 1 апреля 2021 года приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам оставлен без изменения», - сообщила руководитель пресс-службы областного суда Маржан Курмангалиева.

Напомним, ранее суд присяжных пожизненно лишил свободы 53-летнего педофила из Аксу. Кроме того, суд вынес решение о взыскании морального и материального ущерба в пользу потерпевших.
Отметим, в Павлодарской области с начала 2000-х Фемида впервые приговорила подсудимого к пожизненному сроку.


Павлодарская область   Суды   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных