26 Августа 2022 12:12

Растет занятость среди высококвалифицированных специалистов и работников сферы услуг в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале 2022 года на рынке труда Казахстана отмечается рост занятости среди высококвалифицированных специалистов (2,1 млн человек) и работников сферы услуг (1,3 млн человек). При этом в целом наблюдается стабильный рост экономической активности рабочей силы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В сравнении с первым кварталом 2022 года, во втором квартале численность рабочей силы выросла на 10,7 тыс. человек, или на 0,12%, и составила 9,3 млн человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить рост рабочей силы на 23,7 тыс. человек, или на 0,26%.

«Традиционно основной прирост занятости пришелся на наемных работников, их количество в годовой динамике выросло на 0,3%, однако за квартал снизилось на 0,2%, и составило 6,7 млн человек. Количество самозанятых увеличилось за год на 0,13%, а за квартал – на 1,2%. При этом в годовой динамике абсолютный прирост наемных работников почти в 8 раз превысил прирост самозанятых», – сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Структура наемной занятости по большей части сохраняя стабильность, показывает сезонные изменения – увеличивается количество наемных, трудоустроившихся на определенный срок и на определенный объем работ.

Так, количество наемных работников, имеющих постоянное место работы, снизилось как в годовой, так и в квартальной динамике, на 0,5% и на 1,2% соотве тственно, и составило 6,3 млн человек. При этом рост работников с определенным сроком договора составил +56% за год и +8% за квартал, так их число выросло до 248,4 тыс. человек, а число нанятых на определенный объем работ увеличилось на +78% за год и +33% за квартал до 100 тыс. человек.

«Стоит отметить, что возросло количество лиц, ищущих другую работу, будучи занятыми. Несмотря на их относительно малое количество – всего 15,8 тыс. человек, за год их количество возросло на 38,6%, а за квартал – на 34,2%, что отображает возрастающую профессиональную мобильность граждан», – констатировала Александра Молчановская.

Если рассматривать качество самозанятости в стране, то очевиден тренд сокращения их доходов. Так, за годовой период увеличение самостоятельно занятого населения произошло в основном за счет роста непродуктивной занятости на 13%, или на 21 тыс. человек. Тогда как за аналогичный период прошлого года наблюдалось снижение продуктивной занятости на 1%, или на 18 тыс. человек. Хотя в квартальной динамике оба показателя выросли, продуктивная занятость – на 1%, непродуктивная – на 2%, и составили 1,9 млн человек и 176,5 тыс. человек соответственно.

В разрезе групп занятий наиболее значительные доли составляют специалисты-профессионалы (23%, или 2,1 млн чел.), работники сферы услуг и продаж (14%, или 1,3 млн), неквалифицированные рабочие (16%, или 1,4 млн). При этом в годовой динамике наблюдается сокращение долей специалистов средней квалификации (-1,1 п.п.), рабочих промышленности, строительства и транспорта (-0,3 п.п.) и неквалифицированных рабочих (-1,5 п.п.) на фоне роста занятости во всех остальных группах.

Примечателен рост занятости среди школьников и лиц преклонного возраста как в квартальной динамике, так и в годовой. Так, если в случае школьников это отчасти связано с выходом на летние каникулы, то для лиц старше 65 лет причины могут варьироваться от необходимости дополнительного дохода до профессиональной востребованности. Так, количество занятых в возрасте 15 лет увеличилось в годовой динамике в 3,5 раза и в квартальной динамике – в 8,2 раза, составив 1,1 тыс. человек, а лиц пенсионного возраста (от 65 лет и свыше) – на 23% и 74% соответственно до 95,3 тыс. человек по итогам квартала.

«По уровню образования структура занятости осталась неизменной – по-прежнему преобладает доля занятых со средним профессиональным образованием (49%), на втором месте (44%) – с высшим образованием, и, минимальная доля тех, у кого лишь школьное образование (7%)», – сообщила А. Молчановская.