Растет объем производства лекарств в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Увеличить объемы производства медицинских препаратов и взять курс на импортозамещение лекарств - такие задачи поставлены перед фармацевтической отраслью страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский регион имеет прекрасный потенциал для развития фармотрасли. В Кордайском районе сейчас строится биофармацевтический завод по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК. Масштабные проекты реализуют несколько жамбылских компаний.

Как рассказали в акимате Жамбылской области, с начала 2020 года объем производства предприятий фармацевтической промышленности вырос в 10 раз и составил порядка 2 миллиардов тенге.

«В своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что пора уже поставить на ноги фармацевтическую отрасль. В регионе увеличиваются объемы производства и взят курс на импортозамещение. Один из крупных проектов – строительство завода по выпуску отечественных иммунных препаратов в поселке Гвардейский», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.

Завод предназначен для выпуска иммунобиологических препаратов по мировым стандартам GMP, для выпуска казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Каждый год Жамбылская область будет получать до 60 миллионов доз биопрепаратов собственного производства. Для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности возводится 60-квартирный жилой дом, запланировано возведение еще двух домов.

Кроме того, в Таразе завершается строительство производственного комплекса ТОО «Амир и Д». В год здесь планируется выпускать 15 миллионов экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, на содержание наркотических веществ и другие. На производственных складах можно хранить полугодовой запас лекарств.

Предприятие ТОО «Super-pharm», специализирующееся на выпуске изделий медицинского назначения, планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. Компания производит одноразовые маски, комплекты одноразового постельного белья, бахилы, комбинезоны, шапочки, операционные халаты — всего более 300 наименований изделий. Завершена вторая очередь завода по выпуску лейкопластырей, пластырей, спиртовых салфеток и другой продукции. В следующем году товарищество начнет выпускать одноразовые, инсулиновые и туберкулиновые шприцы.

Фармацевтическая промышленность остается одной из ключевых и жизненно важных направлений. Сегодня фармбизнес испытывает определенные трудности с нехваткой специалистов и инновационных проектов. Открытие в Жамбылской области филиала Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова поможет решить эти проблемы. Ведь университет одним из первых открыл Школу фармации. Научные проекты, разработанные на ее базе, активно используются для модернизации и развития отечественной фармацевтической отрасли. Университетские профессора готовы сотрудничать с местными фармкомпаниями в разработке новых научных проектов.