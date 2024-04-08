Растет количество эвакуированных из Атырауской области в Мангистау

8 тысяч достигло число граждан, эвакуированных в Мангистау из Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

С началом паводков эвакуированные в Мангистаускую область граждане были размещены в нескольких населенных пунктах, а около двух тысяч человек временно размещены в Актау.

- Из них в Бейнеу размещено 8 510 человек, в селе Боранкул – 7 371, в селе Есет - 456, в селе Сарга - 155, в селе Шетпе - 6, в городе Актау - 1893 человек, - сообщили в акимате Мангистауской области.

Жители Атырауской области доставляются в Мангистау поездами и самолетами. Пока точное количество людей, эвакуированных из Кульсары, не установлено.

Вчера бригада помощи отправилась в Кульсары из Жанаозена.

Кроме того, более 200 жителей, эвакуированных из Кульсары, поселились в общежитии Актау.



