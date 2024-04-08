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    16:47, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Растет количество эвакуированных из Атырауской области в Мангистау

    Растет количество эвакуированных из Атырауской области в Мангистау
    Фото: ДЧС Мангистауской области

    8 тысяч достигло число граждан, эвакуированных в Мангистау из Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    С началом паводков эвакуированные в Мангистаускую область граждане были размещены в нескольких населенных пунктах, а около двух тысяч человек временно размещены в Актау. 

    - Из них в Бейнеу размещено 8 510 человек, в селе Боранкул – 7 371, в селе Есет - 456, в селе Сарга - 155, в селе Шетпе - 6, в городе Актау - 1893 человек, - сообщили в акимате Мангистауской области. 

    Жители Атырауской области доставляются в Мангистау поездами и самолетами. Пока точное количество людей, эвакуированных из Кульсары, не установлено. 

    Вчера бригада помощи отправилась в Кульсары из Жанаозена. 

    Кроме того, более 200 жителей, эвакуированных из Кульсары, поселились в общежитии Актау. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки Мангистауская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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