Растет интерес зарубежных СМИ к Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 70 журналистов из 40 стран подали заявки на участие в 8-м ежегодном конкурсе «Казахстан глазами зарубежных СМИ», который проводит Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с Kazakh Tourism, Клубом главных редакторов и Секретариатом СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.



Журналисты и блогеры пяти континентов представили свои творческие работы в различных форматах, включая статьи в печатных и электронных изданиях, популярных интернет-платформах, блогах и подкастах на различные темы, в том числе международные отношения, история, культура, туризм, образование, инвестиционный потенциал, национальная кухня и другие.

Члены жюри, в которое вошли заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, председатель правления Kazakh Tourism Талгат Аманбаев и эксперт в военно-политическом измерении СВМДА, Посол Дулат Куанышев, подвели итоги конкурса.

Победителями конкурса по разным регионам мира и номинациям стали 8 иностранных авторов:

От региона Северной и Южной Америки лучшей признана серия подкастов Canada Eurasia Chamber of Commerce (CECC) о высшем образовании в Казахстане, трансформации горнодобывающей промышленности Казахстана и о том, что делает страну привлекательной для иностранных инвесторов.

Среди европейских стран наиболее примечательной была признана заявка испанского журналиста Хосе Пуглиси. Он представил статью, посвященную укреплению позиции Казахстана на мировой арене, опубликованную в издании Periodista Digital, которое читают не только на Иберийском полуострове, но и в странах Латинской Америки.

В номинации «СНГ и Евразия» лучшей стала серия статей журналиста Uzdaily.uz Аскара Якубова на тему сотрудничества Узбекистана и Казахстана.

По Азиатско-Тихоокеанскому региону отмечена серия работ репортера национального радио «The Voice of Vietnam» Нгуен Фан Хыонг Суан, на темы истории Казахстана и развития двустороннего сотрудничества.

Среди работ журналистов из стран Ближнего Востока и Африки жюри высоко оценило серию статей эфиопского репортера Госай Фейисса Натейи. Важным фактором, повлиявшим на решение конкурсной комиссии, стало то, что в Аддис-Абебе расположена штаб-квартира Союза африканских государств, объединяющая 54 страны континента.

В номинации от «Kazakh Tourism» выиграл итальянский тревел-блогер Филиппо Тенти, предоставивший документальный фильм о культуре и туристических местах Казахстана «Мир глазами Оверленд». Данный фильм был показан на главном телевидении Италии «RAI» в январе 2023 года.

В этом году впервые была введена отдельная номинация от СВМДА , по случаю председательства Казахстана в этой организации. Жюри решило присудить победу двум журналистам – редактору международного отдела «Bernama» Равичандрану Раджаманикаму из Малайзии за его статью «Kazakhstan's Unwavering Commitment In Promoting International Peace, Security», а также Наргиз Мамедовой за статью «СВМДА: Новая Азия в новом мире - взгляд из Азербайджана».

Как упоминалось ранее, победители конкурса получат уникальную возможность принять участие в организованной поездке в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области в августе текущего года.

Ежегодный конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ», стартовавший в 2014 году, нацелен на активное продвижение интереса зарубежной общественности к актуальным тенденциям развития нашей страны, популяризацию ее богатого природного и культурного наследия, а также раскрытие её потенциала для привлечения иностранных инвесторов и туристов со всего мира.