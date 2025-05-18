Растет интерес иностранцев к медицине Казахстана — эксперт

— Что такое «медицинский туризм» простыми словами?

— Медицинский туризм — это поездка людей в другую страну с целью получения медицинской помощи. То есть человек специально отправляется в определенную страну, чтобы получить медицинскую услугу. Если, например, гражданин поехал отдыхать в Германию и заодно решил пройти обследование, это уже не считается медицинским туризмом, поскольку изначальная цель поездки — отдых.

— Какие медицинские услуги чаще всего выбирают иностранцы в Казахстане? Из каких стран приезжают пациенты?

— Иностранцы в Казахстане чаще всего выбирают: традиционную медицину — диагностику и лечение, а также профилактические осмотры. Особенно востребованы направления хирургии — ортопедия (лечение костей и суставов), кардиохирургия (операции на сердце), а также пластическая хирургия. Стоматология занимает важное место в сфере медицинского туризма Казахстана. Также популярны омолаживающие процедуры, инъекции ботокса и контурная пластика. Репродуктивная медицина, в частности, лечение бесплодия и экстракорпоральное оплодотворение — пользуется интересом у иностранных пациентов. Растет спрос на восстановительные и реабилитационные программы после операций, а также на диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Фото из личного архива Кристины Кривец

В целом, медицинский туризм в Казахстане охватывает 45 стран. Основная часть пациентов, около 90% всех туристов — это люди из стран СНГ, а оставшиеся 10% — это жители дальнего зарубежья. На первом месте — Россия. Благодаря географической близости и тесным связям между странами, Казахстан остается привлекательным для российских пациентов. Россияне, в основном, едут лечить зубы, сердце и суставы. На втором месте — Узбекистан. Многие узбекистанцы выбирают Казахстан, потому что близко и доступно, особенно когда требуется хирургическое вмешательство или диагностика. Также в Казахстан, особенно в такие крупные города, как Алматы, часто приезжают лечиться жители Кыргызстана и Таджикистана. Еще одна страна — Китай. Все больше китайцев приезжают за медицинскими услугами, потому что лечение в Казахстане стоит дешевле.

— Чем занимается Ассоциация медицинского туризма Казахстана? Какие шаги делаются для развития этого направления?

— Ассоциация медицинского туризма Казахстана играет важную роль в развитии этой сферы. Мы постоянно улучшаем работу, участвуем и сами проводим разные мероприятия. Чтобы рассказать о медицинском туризме Казахстана за рубежом, мы вместе с казахстанскими медучреждениями участвуем в международных выставках — например, в Абу-Даби, Минске, Баку, Ташкенте, Пекине и других городах. Также проводим специальные инфотуры для иностранных медицинских агентств, чтобы они могли своими глазами увидеть уровень наших клиник и повысить доверие. Для повышения квалификации медицинского персонала приглашаем зарубежных экспертов и проводим тренинги и вебинары. В 2023 году Ассоциация организовала крупный международный форум «25 лет Астане: Астана — город будущего», в котором участвовал Президент Казахстана. На форуме прошли две важные панельные сессии: одна была посвящена мировому рынку туризма, а другая — медицинскому туризму в Астане. В обсуждениях участвовали представители медицинского туризма из Кыргызстана, Узбекистана, России, Азербайджана, Беларуси и Китая.

Фото из личного архива Кристины Кривец

— Что делает Казахстан привлекательным в сфере медицинского туризма по сравнению с другими странами?

— В последние годы Казахстан уделяет особое внимание развитию рынка медицинского туризма. В 2022 году более 20 тысяч иностранцев выбрали Казахстан для получения медицинской помощи. В 2024 году эта цифра достигла 80 тысяч. Это говорит о росте интереса к качественным медицинским услугам в стране.

Одним из главных преимуществ Казахстана является доступность. Стоимость услуг у нас значительно ниже, чем в странах Западной Европы или Северной Америки. Кроме того, в стране активно развивается инфраструктура для медицинского туризма.

Второе преимущество — это уникальные программы, сочетающие медицинский и культурный туризм. Пациенты могут не только улучшить здоровье, но и узнать больше о Казахстане: увидеть красивые места, познакомиться с культурой и попробовать национальные блюда. Еще один плюс — 9 медицинских учреждений в Казахстане получили международную аккредитацию JCI (Joint Commission International). Это говорит об уровне медицины Казахстана в мировом рынке. Особенно выделяются два крупных города — Астана и Алматы, они уже стали важными центрами медицинского туризма.

Фото из личного архива Кристины Кривец

— С какими главными проблемами сталкиваются иностранцы, чтобы приехать лечиться в Казахстан?

— Развитию медицинского туризма мешают внутренние и внешние факторы. Например, мало прямых рейсов международных авиакомпаний, нет точной статистики по медицинским туристам, медучреждения продвигают свои услуги слабо, и другие. Кроме того, в Казахстане отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие и регулирующие сферу медицинского туризма — это серъезный барьер на государственном уровне.

Среди внешних факторов — недостаток информации, языковые и культурные различия. Многие иностранцы просто не знают о возможностях лечения в Казахстане, не осведомлены о клиниках и специалистах. Кроме того, пациенты могут опасаться недопонимания из-за языкового барьера при общении с медперсоналом. Чтобы преодолеть эти препятствия, мы активно ведем официальный сайт и соцсети, участвует в международных выставках и организует инфотуры для иностранных агентств.

Фото из личного архива Кристины Кривец

— Есть ли в Казахстане уникальные медицинские услуги, которые особенно ценятся иностранцами?

— В 2017 году в Национальном научном центре кардиохирургии в столице впервые была проведена операция по имплантации полностью искусственного сердца CARMAT. В 2021 году в Национальном центре нейрохирургии в Астане был введен в эксплуатацию современный комплекс «Гамма-нож», произведенный в Швеции. Это радиохирургическое оборудование применяется для лечения опухолей мозга, сосудистых и функциональных заболеваний. Таким образом, Казахстан стал третьей страной среди СНГ и первой в Центральной Азии, внедрившей такую высокотехнологичную установку.

Кроме того, в стране есть ряд уникальных медицинских услуг, которые могут быть значительно доступнее, чем в других странах. Например, климатотерапия — на курортах Алматы и побережья Каспийского моря широко применяются методы лечения заболеваний дыхательных путей, аллергии и других недугов с помощью чистого воздуха и природы. Также на курортах Бурабая и Капшагая предлагаются минеральные водные процедуры для лечения различных заболеваний. В ряде казахстанских клиник развиты уникальные методы лечения суставов и позвоночника, такие как артроскопия и эндопротезирование (установка искусственных суставов).

Фото из личного архива Кристины Кривец

Напомним, ранее Глава государства отметил важность привлечения частных инвестиций в сферу туризма.

Ранее в Минтуризма РК рассказали, где искать официальных гидов и как проверить турагентство.