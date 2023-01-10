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Растет число ревакцинированных против коронавируса казахстанцев

10 Января 2023, 09:30
Растет число ревакцинированных против коронавируса казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 10 января первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 856 тысячи 512 человек, вторым компонентом – 10 млн 627 тысяч 571 человек. Ревакцинировано – 5 млн 734 тысячи 960 казахстанцев. Напомним, на 23 декабря 2022 года количество ревакцинированных составляло 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 10.01.2023 года в разрезе регионов представлена ниже:


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