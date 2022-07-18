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Рассыпались 4 тонны арбузов при массовом ДТП в Шымкенте
18 Июля 2022 00:42

Рассыпались 4 тонны арбузов при массовом ДТП в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 4 тонны арбузов рассыпались из-за массового ДТП в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, в одитель автомобиля марки «Хова» при загорании красного цвета светофора не справился с управлением и совершил столкновение с 7 автомобилями.

В результате аварии нет человеческих жертв, причинен только материальный ущерб.

В отношении водителя «Хова», совершившего ДТП, составлен протокол по ч. 2 ст. 610 КоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».⠀



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