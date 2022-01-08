Рассылку в WhatsApp о грабителях в столице опровергли в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассылку в WhatsApp о грабителях в столице опровергли в департаменте полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные под предлогом проверки документов, заходят в квартиры и грабят граждан.

Данная информация не соответствует действительности.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан, что распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от трех до семи лет. Доверяйте только официальным источникам. Криминогенная ситуация в столице стабильная, находится под полным контролем.

Сотрудниками полиции проводятся поквартирные обходы, ведется проверка документов. При этом стражи порядка представляются и предъявляют служебные удостоверения. Просим жителей отнестись с пониманием и оказать содействие в проводимых мероприятиях.