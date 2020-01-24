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Рассылку о сильном землетрясении назвали фейком в ДЧС Алматы

24 Января 2020 10:39
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Рассылку о сильном землетрясении назвали фейком в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы прокомментировали рассылку в WhatsApp о сильном землетрясении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ДЧС города Алматы на фейковое голосовое сообщение в мессенджере «WhatsApp» о том, что в Алматы в ближайшие дни произойдет сильное землетрясение, сообщает следующее:

все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся», - сообщили в ДЧС.

Кроме того, на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии Института сейсмологии от 22 января текущего года в период с 23 по 29 января 2020 года сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше не ожидается.

В ДЧС попросили сохранять спокойствие.

Напомним, на прошлой неделе алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз землетрясение случилось 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января подземные толчки ощутили уже жители Алматинской области - в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана.


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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