Рассылку о пособии в 11 тысяч тенге на каждого ребенка прокомментировали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассылка о выплате пособия на каждого ребенка в размере 11 тысяч тенге является фейком, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация, распространяемая в различных мессенджерах, касательно введения с 1 октября текущего года выплат на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге, вне зависимости от дохода семьи, не соответствует действительности, отметили в МТСЗН.

Как напомнили в ведомстве, на сегодняшний день выстроена национальная модель поддержки семей с детьми, представленная системой государственных пособий и выплат, направленных на стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в семье:

- пособие на рождение ребенка (размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 95 950 тенге (38 МРП), на четвертого и более ребенка - 159 075 тенге (63 МРП);

- пособие по уходу за ребенком до одного года (размер пособия в текущем году составляет на первого ребенка 5,76 МРП 14 544 тенге, на второго ребенка – 6,81 МРП (17 195 тенге), на третьего – 7,85 МРП (19 821 тенге), на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП (22 473 тенге);

- пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия (его размер с 1 июля 2019 года составляет 41 578 тенге (1,4 ПМ) в среднем);

- пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства (с 1 июля 2019 года размер составляет 41 578 тенге (1,4 ПМ).

Также в Казахстане выплачивается ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, выплачиваемое независимо от дохода (размер составляет 16 160 тенге).

Кроме того, многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, выплачивается пособие, назначенное до 1 января 2018 года, размер пособия в 2019 году - 10 504 тенге.

Вместе с тем, пособие на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года работающим женщинам выплачивается из Государственного фонда социального страхования.

Отметим, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученном в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», Министерство труда и социальной защиты населения РК разрабатывает новые механизмы оказания адресной социальной помощи. Они будут основаны на принципах прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Особое внимание будет уделено мерам социальной поддержки детей.