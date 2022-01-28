Рассылку казахстанцам о задолженности за электроэнергию прокомментировали в «Астанаэнергосбыт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальной сети Facebook пользователи делились присланным на почту уведомлением от «Астанаэнергосбыт», сомневаясь в достоверности полученной информации. В пресс-службе предприятия отметили, что уведомление отправлялось действительно с электронного адреса компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто получал такое письмо от «Астанаэнергосбыт»? Похоже мошенники? Хотел уточнить информацию в их центре, но он работает до 18:00», - написал пользователь сети Facebook в группе «Астана – Что? Где? Когда».

Пользователи сети усомнились в электронном адресе kvit@aesbyt.kz. Однако в пресс-службе компании отметили, что информация, отправленная с электронного адреса kvit@aesbyt.kz, является официальной от ТОО «Астанаэнергосбыт».

«kvit@aesbyt.kz действительно является электронным адресом ТОО «Астанаэнергосбыт» для рассылок уведомлений и приложений к счетам-фактур. Уведомления о задолженности направляются тем потребителям, у которых имеется задолженность за потребленные энергоресурсы или оплата произведена позже установленного срока», - прокомментировали в «Астанаэнергосбыт».

Если потребителями игнорируются существующие сроки произведения оплаты: физическим лицам до 25-го числа каждого месяца; юридическим лицам в течение 5 рабочих дней после выставления счет-фактур, в данном случае потребителям на электронный адрес отправляется уведомление о необходимости произведения оплаты. При получении данного уведомления потребителю необходимо проверить, был ли осуществлен платеж в текущем расчетном периоде, а в случае отсутствия осуществить оплату за потребленные энергоресурсы.

В пресс-службе «Астанаэнергосбыт» добавили, что в связи с техническим сбоем программного оборудования, связанным с частым обрывом подключения, а также низкой скоростью интернет-соединения и нестабильного подключения к телекоммуникационным сетям в первой половине января 2022 года, были ошибочно направлены уведомления о наличие задолженности.

Потребители, которым ошибочно отправлено уведомление, были информированы о данной ситуации.