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    17:11, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Рассылки о вреде вакцинации в соцсетях прокомментировал главный санврач РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов прокомментировал распространяемые сообщения о вакцине в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в СМИ и социальных сетях часто стали распространяться фейковые сообщения о вреде вакцинации. В этой связи, призываю вас доверять информации только из официальных источников, следовать рекомендациям медицинских работников и не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов», - заявил Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    «Вакцинация не раз доказывала свою эффективность в борьбе с инфекциями, снизив уровень регистрации практически до нулевых цифр. На сегодня это наиболее эффективная мера защиты от инфекций, управляемых иммунопрофилактикой, а также единственная альтернатива карантину и самоизоляции», - отметил главный санврач Казахстана.

    Он также отметил, что по предварительным прогнозам и по данным публикаций зарубежных ученых, для достижения коллективного иммунитета, который позволит нам снизить заболеваемость КВИ, необходимо провакцинировать свыше 50% взрослого населения.

    Ранее Ерлан Киясов, ссылаясь на данные ученых, отметил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года.

    Также он сообщил, что при управлениях общественного здравоохранения в регионах созданы экспертные группы, в состав которых вошли профильные специалисты. В случае проявления неблагоприятных последствий, данными комиссиями будет проведено расследование, и в дальнейшем приняты меры в соответствии с законодательством РК.

    «В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины, ответственность будут нести все участники процесса: начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями», - отметил главный санврач Казахстана.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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