Рассылки о вреде вакцинации в соцсетях прокомментировал главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов прокомментировал распространяемые сообщения о вакцине в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в СМИ и социальных сетях часто стали распространяться фейковые сообщения о вреде вакцинации. В этой связи, призываю вас доверять информации только из официальных источников, следовать рекомендациям медицинских работников и не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов», - заявил Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК.

«Вакцинация не раз доказывала свою эффективность в борьбе с инфекциями, снизив уровень регистрации практически до нулевых цифр. На сегодня это наиболее эффективная мера защиты от инфекций, управляемых иммунопрофилактикой, а также единственная альтернатива карантину и самоизоляции», - отметил главный санврач Казахстана.

Он также отметил, что по предварительным прогнозам и по данным публикаций зарубежных ученых, для достижения коллективного иммунитета, который позволит нам снизить заболеваемость КВИ, необходимо провакцинировать свыше 50% взрослого населения.

Ранее Ерлан Киясов, ссылаясь на данные ученых, отметил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года.

Также он сообщил, что при управлениях общественного здравоохранения в регионах созданы экспертные группы, в состав которых вошли профильные специалисты. В случае проявления неблагоприятных последствий, данными комиссиями будет проведено расследование, и в дальнейшем приняты меры в соответствии с законодательством РК.

«В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины, ответственность будут нести все участники процесса: начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями», - отметил главный санврач Казахстана.



