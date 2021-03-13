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    02:00, 13 Март 2021 | GMT +6

    Рассылка об освобождении 400 заключенных в Казахстане — фейк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы распространяют сообщения о том, что из тюрем страны освободили 400 человек. Сейчас экс-заключенные якобы ходят по домам и представляются сотрудниками компаний по чистке ковров, очевидно, планируя грабеж. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию опровергли в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

    «В социальных сетях распространяется ложная информация об освобождении 400 осужденных лиц из учреждений уголовно-исполнительной системы. Комитет УИС МВД РК официально заявляет о несоответствии данной информации действительности», — сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.
    В ведомстве также напомнили о том, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса РК.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы
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