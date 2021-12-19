Расстрелявших оставленный на трассе автомобиль разыскивают в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области неизвестные обстреляли оставленный на трассе автомобиль, принадлежащий местному госоргану, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии «расстрелянного» легкового автомобиля без номеров появились в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
Выяснилось, что автомобиль «Hyundai Accent» зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования.
«На 635 км автодороги «Челябинск – Новосибирск», вблизи села Чистое, обнаружена автомашина с двумя дробовыми повреждениями в двери с водительской стороны. Пострадавших нет. За автомобилем закреплён 25-летний житель Петропавловска. С его слов, 17 декабря около 22:00 часов во время движения произошла поломка автомашины, и он, сняв госномера, оставил её на обочине, закрыв салон. Информация проверяется», - сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование идет по уголовной статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Полицейские разыскивают злоумышленников, обстрелявших автомобиль.
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