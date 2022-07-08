8 Июля 2022 16:41

Рассмотреть жалобы астанчан на платные парковки пообещал аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов пообещал рассмотреть все жалобы жителей на платные парковки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По платным парковкам – это тоже новый проект для больших городов. Платные парковки дисциплинируют хаотическое движение либо хаотичную парковку. Этот проект хорошо показал себя по проспекту Мангилик Ел, где находится Дом министерств. В свое время было много машин, жалоб, негде было ставить автомобили. Потом, особенно зимой, когда убирается снег, этот транспорт мешает уборке города», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что контракт был подписан как государственно-частное партнерство в 2019 году.

«Мы его пересмотрели. Вы помните, мы даже судились с учетом поступающих жалоб от наших жителей, особенно где платные парковки начали устанавливать возле социального жилья – мы были категорически против и пересмотрели это. Учитывая, что этот проект новый, мы готовы дальше работать над его совершенствованием, самое главное – чтобы был порядок и интересы жителей не ущемлялись. Мы готовы рассмотреть все жалобы. Если платные парковки ставятся там, где не положено, мы уберем их», - заверил аким.