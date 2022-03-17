Рассмотреть возможность реализации нефти на бирже предложил Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо рассмотреть возможность реализации нефти на бирже, добываемой независимыми компаниями, и увеличение торгов ГСМ до 30%, что позволит развиваться мелким компаниям. Об этом заявил Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в 2021 году стартовали биржевые торги нефтепродуктами. Мы начали торги в непростых условиях. Несколько раз заводы вставали на капитальный ремонт. Рост цены шел на нефтепродукты в приграничных регионах. Тем не менее, год закончили со средневзвешенным индексом от ПКОП 217,7 тысяч тенге за тонну, ПНХЗ - 213,1 тыс. тенге за тонну. Очень важный момент – биржевые торги позволяют малому и среднему бизнесу сделать доступными покупку нефтепродуктов. Впервые в прошлом году был сформирован биржевой индекс – рыночная цена на нефтепродукты. Розничный сегмент - это крупные сети автозаправочных станций Petro Retail, Sinooil, «Автогаз Трэйд» - с торговой маркой «GazEnergy», ТОО «Royal Petrol». 50 % рынка приходится на них. При чем, Sinooil приобретает объемы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, то Petro Retail - у бывшего собственника данной сети – «КазМунайГаз», - сказал глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

Серик Жумангарин отметил, что проработана новая схема рынка. То есть, предполагается введение государственного регулирования цен на нефть.

«Она де-факто существует, мы предлагаем ее де-юре ввести и объемов ее поставок на внутренний рынок, что обеспечит стабильность цен на первых этапах расконцентрации. При этом, предлагается рассмотреть вопрос включения в план поставок нефти крупных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и увеличения доли CNPC по поставке нефти на рынок страны», - пояснил Серик Жумангарин.

По словам спикера, необходимо рассмотреть возможность реализации нефти на бирже, добываемой независимыми компаниями, и увеличение торгов ГСМ ( до 30%), что позволит развиваться мелким компаниям.

Для снижения риска ценовых дисбалансов предлагается рассмотреть вопрос укрупнения поставщиков нефти путем установления минимального объема поставки нефти на переработку.

«Мы предлагаем убрать из давальческого рынка непродуктивных посредников. То есть, давальцами могут выступать только недропользователи. Рассматривается, чтобы сам завод выступал в качестве переработчика нефти. На языке законодательном все они называются поставщиками нефти. Есть посредническое звено –компании, которые перекупают нефть и дальше ее поставляют. Важный вопрос – восстановление технологического цикла на НПЗ», - добавил спикер.