Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 14:54
Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Бибигуль Жексенбай подняла проблему дефицита воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Астане дефицит воды составляет 30 тысяч кубометров в сутки. Причина в интенсивном строительстве домов, особенно на левом берегу. Иртышская вода, обеспечивающая водой более 4 млн казахстанцев, уменьшается из-за строительства предприятий, интенсивного использования воды юридическими лицами, крестьянскими хозяйствами, кооперативами и ухудшает использование воды в экологических условиях», - сказала Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе на заседании Сената.

По ее словам, в будущем может уменьшиться приток воды из иртышско-карагандинского канала в Астану.

«Предлагаю рассмотреть альтернативные направления по отводу иртышских вод в столицу, кроме проекта через канал Сатпаева, принять новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами в соответствии с международной практикой распределения воды, изучить опыт водосбережения, успешно используемые в мировой практике, систематизировать работу по подготовке кадров в сфере водного хозяйства, актуализировать знания в области комплексного управления водными ресурсами», - предложила сенатор.


Сенат   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием