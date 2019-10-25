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Рассмотрены вопросы модернизации «скорой помощи» Алматы

25 Октября 2019 00:01
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Рассмотрены вопросы модернизации «скорой помощи» Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров обсудил с директором компании KazMedConsult Кевином Фриком вопросы модернизации службы скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект модернизации «скорой» подразумевает внедрение международных стандартов оказания медицинской помощи. Кроме того, обсуждены подходы к модернизации диспетчерской службы, а также применение инструментов повышения качества процессов на основе аналитики и обработки Big Data.

Модернизация службы позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг на всех этапах — от госпитализации до лечения.«Качественные медицинские услуги – один из главных приоритетов развития Алматы. Аким города Бакытжан Сагинтаев уделяет этому особое внимание. По его поручению мы провели аудит всех медучреждений, в результате которого выяснилось, что оснащенность больниц и поликлиник города высокоточным оборудованием составляет около 60%», — сообщил Ержан Бабакумаров, отметив, что к концу 2022 года оснащенность медучреждений города должна составить не менее 90%.Кевин Фрик имеет многолетний опыт менеджмента в сфере здравоохранения, консалтинга, стратегического развития и развития бизнеса.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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