Рассматривал несколько кандидатур - Нурсултан Назарбаев о транзите власти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев объяснил, почему в качестве своего преемника он выбрал именно Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый правитель, когда приходит время - начинает задумываться, как передать власть следующему поколению. Конечно, возле меня было много достойных, я рассматривал несколько кандидатур. Среди них я посчитал самой подходящей кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Почему? Во-первых, он на протяжении длительного времени находился рядом со мной, я его хорошо знаю, он тоже хорошо знаком с моей деятельностью. Во-вторых, он один из самых грамотных», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

Третьей причиной он назвал дипломатический опыт Касым-Жомарта Токаева.

«Все Главы государства, в какой-то мере тоже являются дипломатами. Все его знают, по моему предложению он работал заместителем Генерального секретаря ООН, около 10 лет возглавлял Сенат, то есть он знаком и с законотворческой деятельностью. Я его назначал и главой Правительства, более двух лет он проработал. Управлять страной - не легко», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В заключение Елбасы добавил, что Касым-Жомарта Токаева выдвинула партия Nur Otan и избрал народ.

«Теперь мы должны поддержать этого Президента», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.