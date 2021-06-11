Рассматривается вопрос выделения средств на модернизацию ряда сетей теплоснабжения Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О теплоснабжении и газоснабжении города Кокшетау на прошедшем брифинге рассказал аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, основными теплоисточниками города Кокшетау являются РК-1 и РК-2, модульно-блочные котельные в селе Красный Яр и поселке Станционный. В связи с пандемией отопительный сезон был начат раньше срока. Подача тепловой энергии на социальные объекты началось 20 сентября 2020 года, а на остальные объекты - с 25 сентября.

«Аварийных остановок котлов и отказов за отопительный сезон зарегистрировано не было. Но в начале января года в связи с длительным периодом понижения температуры наружного воздуха местами до -38 градусов по Цельсию имелись факты несоблюдения температурного режима. Основная причина возникновения внештатных ситуаций – это изношенность тепловых магистралей и сетей. В связи с этим, при уточнении республиканского бюджета рассматривается вопрос выделения значительных средств на модернизацию сетей теплоснабжения на участках по улице Темирбекова, Ашимова, Ауэзова, Пушкина-Габдуллина и строительство магистральных сетей севернее микрорайона Коктем», - отметил Б. Гайса.

На сегодня в Кокшетау завершается установка водогрейного мазутного котла в рамках реконструкции РК-1 и строительство наружных сетей теплоснабжения в селе Красный Яр.

Отопительный сезон также был завершен позже обычного - 31 апреля.

«Пользуясь случаем, хотел обратиться к жителям города о погашении имеющихся задолженности по оплате за тепло. Задолженность юридических и физических лиц составляет 249 млн тенге (160 млн тг. – физические лица, 89 млн тг. – юридические лица)», - отметил спикер.

Говоря о газоснабжении Кокшетау, аким отметил, что в областном центре имеется 238 ГРУ, к которым подключено 646 многоквартирных жилых домов, а это 35 475 потребителей газа. Из 238 ГРУ в коммунальной собственности – 99, в частной собственности – 139.

«Из общего числа ГРУ восстановлены 124, из них коммунальных 54 и находящихся в частной собственности у ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» - 70. В городе осуществляют свою деятельность две аварийно-диспетчерские службы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» и «Газ Кызмет», - добавил спикер.

По словам градоначальника, основные проблемы с устойчивым газоснабжением потребителей возникают в осенне-зимний период по причине несоответствия сжиженного газа требованиям ГОСТ. В Кокшетау поставляется бутан-пропановая смесь с менее 70% содержанием пропана и высокой влажностью, что приводит к замораживанию газопроводов при выходе из земли. Также в домах, где восстановлено централизованное газоснабжение на полный охват потребителей газа, сказывается факт самовольного демонтажа газопроводных труб в квартирах.

«Имеют место случаи отказа граждан многоэтажных домов от централизованного газоснабжения. По этой причине не подключено 4,2 тысячи потребителей. Сейчас завершается оценка рыночной стоимости ГРУ для выставления на торги», - резюмировал спикер.