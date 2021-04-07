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    17:16, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Рассматривает ли Минздрав прививать переболевших КВИ лишь первым компонентом вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рассматривает ли Минздрав прививать переболевших лишь первым компонентом вакцины против коронавируса? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработчик «Спутник V» заявляет о том, что переболевшие коронавирусом могут прививаться лишь первым компонентом вакцины. В некоторых странах также распространена подобная практика, когда переболевшие получают лишь один компонент вакцины. Рассматривается ли в Казахстане такая возможность?», - прозвучал вопрос журналиста.

    Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила, что вакцина применяется в соответствии с утвержденной инструкцией.

    «Согласно инструкции, применяется двухкратная доза вакцины. Поэтому этой инструкцией будем придерживаться. Когда появятся новые данные или будут внесены соответствующие изменения в инструкцию, тогда будем рассматривать. В целом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять две дозы вакцинации против коронавирусной инфекции», - добавила Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество Минздрав РК
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