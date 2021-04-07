Рассматривает ли Минздрав прививать переболевших КВИ лишь первым компонентом вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рассматривает ли Минздрав прививать переболевших лишь первым компонентом вакцины против коронавируса? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработчик «Спутник V» заявляет о том, что переболевшие коронавирусом могут прививаться лишь первым компонентом вакцины. В некоторых странах также распространена подобная практика, когда переболевшие получают лишь один компонент вакцины. Рассматривается ли в Казахстане такая возможность?», - прозвучал вопрос журналиста.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила, что вакцина применяется в соответствии с утвержденной инструкцией.

«Согласно инструкции, применяется двухкратная доза вакцины. Поэтому этой инструкцией будем придерживаться. Когда появятся новые данные или будут внесены соответствующие изменения в инструкцию, тогда будем рассматривать. В целом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять две дозы вакцинации против коронавирусной инфекции», - добавила Айжан Есмагамбетова.