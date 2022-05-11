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Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента
11 Мая 2022 12:43

Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Управлением внутренних дел аль-Фарабийского района города Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником департамента экономических расследований Ахметжановым Б.Е. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

По факту департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.

На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности.

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