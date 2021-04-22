РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Расследования в отношении двух авиакомпаний прокомментировал Серик Жумангарин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антимонопольные расследования в отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT прокомментировал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ» журналисты поинтересовались, как компания Air Astana препятствовала расследованию из-за установления высокой цены на авиабилеты и какие документы отказалась предоставлять авиакомпания.

    «Компания Air Astana не предоставила доступ к информационным базам данных, финансовую отчетность компании, оспаривала это все. Мы выиграли все суды и наложили порядка 20 миллионов штрафов только за непредоставление информации. Сейчас передали судебным исполнителям», - прокомментировал Серик Жумангарин.

    По его словам, расследование на данный момент не могут завершить, потому что в Агентстве не могут получить окончательную информацию о компании.

    «Расследование было по монопольно высоким ценам. Цена выросла на билеты. Расследование началось в 2019-2020 годах, когда Агентства еще не было, дело было передано от прежнего органа и мы сейчас заканчиваем. Но мы все суды выиграли и на самом деле сейчас решаем вопрос как быть с компанией. Мы будем принимать решение, после того, как получим окончательную информацию», - уточнил председатель Агентства.

    По авиакомпании SCAT, как отметил Серик Жумангарин, предоставлена вся информация и готовое решение по нему уже есть.

    «Но у SCAT есть право на согласительную комиссию. После того, как заключение о завершении расследования выдано, у него есть определенное время, чтобы какие-то наши доводы оспорить. В любом случае там тоже монопольно-высокая цена и к обоим компаниям мы будем применять одинаковые методы: либо наказание, либо какие-то договоренности. Потому что сейчас внешние рынки закрыты, внутренние рынки сокращены и любые наши наказания лягут на потребителей», - добавил С. Жумангарин.

    «У нас есть большие вопросы по этому рынку, потому что Air Astana, Qazaq air и Fly Arystan - это все государственные компании, компании с государственным участием. Они являются конкурентами на рынке авиаперевозок. Но они работают немного в разных сегментах», - заявил председатель Агентства.


    Теги:
    Серик Жумангарин Транспорт Другие государственные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!