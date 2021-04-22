Расследования в отношении двух авиакомпаний прокомментировал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антимонопольные расследования в отношении авиакомпаний Air Astana и SCAT прокомментировал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ» журналисты поинтересовались, как компания Air Astana препятствовала расследованию из-за установления высокой цены на авиабилеты и какие документы отказалась предоставлять авиакомпания.

«Компания Air Astana не предоставила доступ к информационным базам данных, финансовую отчетность компании, оспаривала это все. Мы выиграли все суды и наложили порядка 20 миллионов штрафов только за непредоставление информации. Сейчас передали судебным исполнителям», - прокомментировал Серик Жумангарин.

По его словам, расследование на данный момент не могут завершить, потому что в Агентстве не могут получить окончательную информацию о компании.

«Расследование было по монопольно высоким ценам. Цена выросла на билеты. Расследование началось в 2019-2020 годах, когда Агентства еще не было, дело было передано от прежнего органа и мы сейчас заканчиваем. Но мы все суды выиграли и на самом деле сейчас решаем вопрос как быть с компанией. Мы будем принимать решение, после того, как получим окончательную информацию», - уточнил председатель Агентства.

По авиакомпании SCAT, как отметил Серик Жумангарин, предоставлена вся информация и готовое решение по нему уже есть.

«Но у SCAT есть право на согласительную комиссию. После того, как заключение о завершении расследования выдано, у него есть определенное время, чтобы какие-то наши доводы оспорить. В любом случае там тоже монопольно-высокая цена и к обоим компаниям мы будем применять одинаковые методы: либо наказание, либо какие-то договоренности. Потому что сейчас внешние рынки закрыты, внутренние рынки сокращены и любые наши наказания лягут на потребителей», - добавил С. Жумангарин.

«У нас есть большие вопросы по этому рынку, потому что Air Astana, Qazaq air и Fly Arystan - это все государственные компании, компании с государственным участием. Они являются конкурентами на рынке авиаперевозок. Но они работают немного в разных сегментах», - заявил председатель Агентства.