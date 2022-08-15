15 Августа 2022 18:09

Расследование зарегистрировано по заявлению бизнесмена Куата Султанбекова – Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по заявлению предпринимателя Куата Султанбекова. Информацию подтвердили в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Антикоррупционной службе уточнили, что заявление предпринимателя К. Султанбекова принято в производство.

«Антикоррупционной службой по заявлению Султанбекова К.М. зарегистрировано досудебное расследование. Доводы заявителя будут проверены в ходе следствия», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Уточняется, что иная информация, в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального Кодекса, разглашению не подлежит.

Сообщалось, что суд прекратил дело в отношении бизнесмена Куата Султанбекова.