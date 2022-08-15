15 Августа 2022 18:09
Расследование зарегистрировано по заявлению бизнесмена Куата Султанбекова – Антикор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по заявлению предпринимателя Куата Султанбекова. Информацию подтвердили в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Антикоррупционной службе уточнили, что заявление предпринимателя К. Султанбекова принято в производство.
«Антикоррупционной службой по заявлению Султанбекова К.М. зарегистрировано досудебное расследование. Доводы заявителя будут проверены в ходе следствия», - сообщили в Антикоррупционной службе.
Уточняется, что иная информация, в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального Кодекса, разглашению не подлежит.
Сообщалось, что суд прекратил дело в отношении бизнесмена Куата Султанбекова.
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