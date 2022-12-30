Расследование в отношении Яндекс.Такси будет продолжено - АЗРК

30 Декабря 2022, 16:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан прокомментировало ситуация касательно частичной отмены Судом приказа о проведении расследования в отношении Яндекс.Такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В четверг, 29 декабря, Специализированный межрайонный административный суд города Алматы огласил решение о частичной отмене приказа департамента АЗРК по городу Алматы, в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования.

«Вместе с тем, доля Яндекс.Такси по городу Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По городу Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 г. 67,3%. Занимаемое положение Яндекс.Такси демонстрирует стабильный рост на протяжении 2-х и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке.

Комиссия Яндекс.Такси составляет от 17% с учетом НДС, при этом, самая высокая комиссия конкурента Яндекс.Такси на рынке составляет 12,5%, следовательно, комиссия Яндекс.Такси выше максимальной рыночной на 36%. При этом доля конкурента по городу Алматы в 2020 составляла 0,6%, в 2021 0,3%», - говорится в сообщении АЗРК.

Вместе с тем, АЗРК обращает внимание на то, что помимо Яндекс.Такси комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан.

«Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны Яндекс.Такси нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем, расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия Яндекс.Такси на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году», - сообщили в АЗРК, напомнив, что основанием для начала расследования в отношении Яндекс.Такси послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной Яндекс.Такси.