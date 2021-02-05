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Расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области проводит Антикор

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Февраля 2021, 13:21
Расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области проводит Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области. Об этом на онлайн-брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области», - сказал на онлайн-брифинге следователь по особо важным делам агентства.

По его словам, в отношении одного из руководителей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. «Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавил Данияр Бигайдаров.


Коррупция   Здравоохранение   Мангистауская область  
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