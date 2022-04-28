РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Расследование в отношении организаторов финпирамиды Antares Limited начато в Костанае

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении фигурантов финансовой пирамиды «Antares Limited» санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал Агентства по финансовому мониторингу.

    В Костанае организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США.

    В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Финансовая пирамида Костанайская область Закон и право
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!