Расследование в отношении организаторов финпирамиды Antares Limited начато в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении фигурантов финансовой пирамиды «Antares Limited» санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал Агентства по финансовому мониторингу.

В Костанае организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США.

В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал.