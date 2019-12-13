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Расследование в отношении Олеси Кексель прекращено – МВД

13 Декабря 2019 09:35
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Расследование в отношении Олеси Кексель прекращено – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении Олеси Кексель прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления. Там проведены все следственные действия, и сейчас материалы направлены в прокуратуру для проверки законности, от 5 декабря», - сказал Ерлан Тургумбаев журналистам в кулуарах Правительства.

Отметим, что досудебное расследование в отношении Олеси Кексель и члена следственно-оперативной группы Генпрокуратуры Бауржана Габбасова началось в ноябре. Поводом для начала расследования стало заявление некоего предпринимателя, который указал, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия, принуждение к даче показаний со стороны бывшего руководителя Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Олеси Кексель.

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Ключевые слова: Правительство РК, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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