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вчера 19:56
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Расследование в отношении Олеси Кексель прекращено – МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении Олеси Кексель прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления. Там проведены все следственные действия, и сейчас материалы направлены в прокуратуру для проверки законности, от 5 декабря», - сказал Ерлан Тургумбаев журналистам в кулуарах Правительства.
Отметим, что досудебное расследование в отношении Олеси Кексель и члена следственно-оперативной группы Генпрокуратуры Бауржана Габбасова началось в ноябре. Поводом для начала расследования стало заявление некоего предпринимателя, который указал, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия, принуждение к даче показаний со стороны бывшего руководителя Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Олеси Кексель.
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