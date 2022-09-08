Расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды продолжается - Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств выделенных на строительство объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.

В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам, государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге.

Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен.

Кроме того, в отношении Сатыбалды Г. и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.

Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.

Подозреваемые лица содержатся под стражей.

Расследования продолжаются.