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    13:27, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды продолжается - Антикор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств выделенных на строительство объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.

    В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам, государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге.

    Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен.

    Кроме того, в отношении Сатыбалды Г. и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.

    Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.

    Подозреваемые лица содержатся под стражей.

    Расследования продолжаются.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Борьба с преступностью Закон и право
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