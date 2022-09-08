13:27, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6
Расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды продолжается - Антикор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств выделенных на строительство объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.
В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам, государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге.
Принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен.
Кроме того, в отношении Сатыбалды Г. и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.
Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
Подозреваемые лица содержатся под стражей.
Расследования продолжаются.