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Расследование в Алматинской области: получали взятки до 280 тысяч тенге инспекторы транспортного контроля

3 Марта 2022 10:41
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Расследование в Алматинской области: получали взятки до 280 тысяч тенге инспекторы транспортного контроля

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

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«Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге, от предпринимателей за беспрепятственный проезд и не привлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах.

Трое сотрудников инспекции транспортного контроля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания Управления полиции города Талдыкоргана.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом», - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.

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#Алматинская область   #Происшествия   #Регионы   #Борьба с коррупцией  
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