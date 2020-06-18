Расследование убийства подростка в Таразе - на личном контроле начальника департамента полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные органы Жамбылской области расследуют трагическую гибель подростка. Дело находится под личным контролем главы жамбылского гарнизона генерал-майора полиции Жаната Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что в жилом массиве Шолдала на окраине Тараза произошла массовая драка подростков, в ходе которой получил множественные ножевые ранения и скончался 15-летний Орал Кетебаев.

«По факту совершенного убийства несовершеннолетнего подростка в ходе драки между сверстниками, произошедшей 13 июня текущего года, начато досудебное расследование по статьям 293 ч.3 и 99 ч.2 УК РК, - пояснил руководитель департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. - В настоящее время все участники драки установлены и допрошены. В ходе следствия, за нарушение общественного порядка, дополнительно в отношении остальных участников драки возбуждено уголовное дело по ст.293 ч. 2 УК РК. По факту назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. В ходе следствия будет установлена роль каждого участника драки, где им будет дана правовая оценка каждому. Данное дело находится под моим личным контролем».

Отметим, что статья 99 ч.2 УК РК «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку…» предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 293 ч.3 УК РК (хулиганство, совершенное преступной группой с применением холодного оружия…) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

В пресс-службе департамента полиции области сообщают, что по итогам пяти месяцев в области зарегистрировано 2 538 правонарушений, что меньше прошлогоднего на 32,7%. Общая раскрываемость преступлений составляет 65,6%. По преступлениям, совершенным с участием несовершеннолетних, зарегистрировано снижение на 40,2% (с 82 до 49 фактов). По преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, также идет снижение преступлений на 16,3% (с 92 до 77).

В регионе наблюдается снижение разбоев на 58,3%, грабежей на 20,8%, хулиганств на 10,7%, вымогательств на 33,3% и краж на 46,1%. Департаментом полиции Жамбылской области осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, отметили в ведомстве.