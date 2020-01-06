Расследование проводится по факту смертельного наезда троллейбуса на пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматы проводят досудебное расследование после наезда троллейбуса на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы минувшим вечером водитель троллейбуса совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека.

«Во время управления троллейбусом по улице Сатпаева, не доезжая улицы Розыбакиева, в связи с резким ухудшением здоровья водитель совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями на проезжей части, затем выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится досудебное расследование по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК», - сообщили в полиции.

Водителя троллейбуса после ДТП доставили в реанимационное отделение одной из больниц города Алматы.