Расследование пожаров в Костанайской области: глава МЧС исключил природный фактор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прокомментировал ход расследования пожаров в Костанайской области. Он отметил, что природный фактор исключается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин пояснил, что следствие еще не завершено.

«Мы исключили природный фактор, так как в том районе не было грозовых разрядов. Зачастую сухие грозы действительно являются причиной многих возгораний. Даже по прибытии нашей оперативной группы 3 сентября к месту пожаров и на следующий день, когда мы подлетали, в полутора-двух километрах от основного пожара против ветра находились еще очаги. Даже при верховом пожаре разброс еловых шишек не может быть на такое расстояние. Там однозначно был факт человеческого присутствия. Кроме того, рядом горели поля степняка. Это говорит о том, что по направлению ветра вероятность возникновения пожаров началась именно с полевых площадей», - сказал министр.

Министр отметил, что, «к сожалению, констатируют умышленный поджог».

«У нас в ЗКО был какой-то бич, пока не поймали поджигателей. В соседнем селе они ходили к тем, кто заготавливает сено. Многие потом на этом повышают цены на сено. Из-за того, что у всех сгорело, а у них осталось. К сожалению, рассматриваем человеческий фактор», - добавил Юрий Ильин.

Как сообщалось ранее, прокуратурой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководства лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда предположительно и пошел огонь. По словам Юрия Ильина, в ходе следственных мероприятий также был допрошен ряд должностных лиц. Следствие все еще продолжается.