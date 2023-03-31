Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Расследование по статье о сепаратизме проводит департамент КНБ в СКО

Олеся Жуковень
31 Марта 2023, 17:08
Расследование по статье о сепаратизме проводит департамент КНБ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент Комитета национальной безопасности проводит расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого народного совета трудящихся и о своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей и Северо-Казахстанской области, и других регионов страны.

«Начато досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск». В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и департамента полиции области. По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, назначены соответствующие судебные экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Иную информацию по делу не разглашают. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.


Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске