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Расследование по факту осквернения кладбища проводится в Семее
27 Июля 2021 16:50
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее проводится досудебное расследование по факту осквернения кладбища, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В социальных сетях, на своей странице в Instargam, информационная служба AIBAT написала о том, что в Семее увеличилось количество лиц, которые, срубив ограду, разворовывают кладбище. Полиция сейчас разыскивает тех, кто осквернил кладбище,
В частности, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь управления полиции Семея Елубек Оспанов.
«По данному факту на сегодня в полицейском участке Ауэзова по статье 188 Уголовного кодекса РК проводится досудебное расследование. Также проводятся оперативно-следственные работы», - пояснил пресс-секретарь местной полиции.
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