Расследование по факту осквернения кладбища проводится в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее проводится досудебное расследование по факту осквернения кладбища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях, на своей странице в Instargam, информационная служба AIBAT написала о том, что в Семее увеличилось количество лиц, которые, срубив ограду, разворовывают кладбище. Полиция сейчас разыскивает тех, кто осквернил кладбище,

В частности, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь управления полиции Семея Елубек Оспанов.

«По данному факту на сегодня в полицейском участке Ауэзова по статье 188 Уголовного кодекса РК проводится досудебное расследование. Также проводятся оперативно-следственные работы», - пояснил пресс-секретарь местной полиции.