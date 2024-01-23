Расследование обвала на АО «Майкаинзолото» находится на контроле Генпрокуратуры

Расследования нарушений правил безопасности ведения горных работ повлекших смерть на территории АО «Майкаинзолото», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Следственным управлением ДП Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ) по факту происшествия, имевшего место 04.01.2024 года на территории АО «Майкаинзолото» в п. Майкаин Баянаульского района.

Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с 4-мя работниками аварийно-спасательной службы, тела 2-их извлечены в тот же день.

Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ.

По делу назначены процессуальные прокуроры.

С места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.

В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются.

Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой.

В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.

В рамках расследования уголовного дела, допрошены более 40 работников предприятия, а так же руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения.

По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала.

Расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры.