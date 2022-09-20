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Расследование несчастного случая на стройке завершила спецкомиссия в СКО
20 Сентября 2022, 13:00

Расследование несчастного случая на стройке завершила спецкомиссия в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специальная комиссия по расследованию причин отравления и гибели рабочих на стройке в Петропавловске пришла к выводу, что несчастный случай не связан с трудовой деятельностью пострадавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный инспектор труда Гульнара Мурзаканова пояснила, что мужчин пригласил на работу не руководитель компании, а разнорабочий по собственной инициативе.

«Пострадавших пригласил разнорабочий этой организации, не должностное лицо. Именно ему была поручена работа. Он пригласил своего знакомого, тот - своих друзей, они хотели заработать. Это подтвердилось и опросами, и документами, собранными комиссией. Вывод: несчастный случай не связан с трудовой деятельностью пострадавших, поскольку они не являются сотрудниками организации. Вина работодателя в том, что он не контролировал своего работника. Участок огорожен. Разнорабочий сказал на контрольно-пропускном пункте, что заводит их. Его знали на КПП и пропустили. Работники организации должны ставить в известность руководителя и без его разрешения не пропускать на свои рабочие места. Работодатель будет принимать меры в отношении своих сотрудников», - прокомментировала Г. Мурзаканова.

В конце августа на строительной площадке во время чистки колодца получили отравление трое молодых мужчин. Один из них скончался , второй находился в больнице в тяжелом состоянии.


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